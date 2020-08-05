Россия продолжает преследовать украинскую религиозную общину в аннексированном Крыме. А также способствует уничтожению очагов украинской культуры на полуострове.

В частности, 4 августа Верховный суд РФ отказался пересматривать решения оккупационных судов о выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора в Симферополе. Об этом заявили в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Ведомство осудило очередные нарушения со стороны РФ. "Решение суда является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению украинской церкви с временно оккупированного Крымского полуострова", – говорится в сообщении.

Россия хочет, чтобы в Крыму не было украинской церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты украинской церкви,

– отметили в Зеленском.

Адвокат Сергей Заец подчеркнул: по сути, это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним, считает он.

Обратите внимание! В то же время российские власти пытаются снести храм ПЦУ в Евпатории. Соответствующее требование накануне озвучили архиепископу Клименту. В случае невыполнения против него могут открыть уголовное производство.

В представительстве также заверили, что совместно с МИД, Минкультом и прокуратурой АР Крым будут принимать все возможные меры, чтобы защиты украинских граждан, оказавшихся в оккупации.