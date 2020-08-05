Росія витісняє українську церкву з анексованого Криму, – представництво Зеленського
Росія продовжує переслідувати українську релігійну громаду в анексованому Криму. А також сприяє знищенню осередків української культури на півосторові.
Зокрема, 4 серпня Верховний суд РФ відмовився переглядати рішення окупаційних судів щодо виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору в Сімферополі. Про це заявили у Представництві президента України в Автономній Республіці Крим.
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Відомство засудило чергові порушення з боку РФ. "Рішення суду є втіленням політики держави-окупанта щодо витіснення української церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова", – йдеться у повідомленні.
Росія хоче, щоб в Криму не було української церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту української церкви,
– наголосили в Зеленського.
Адвокат Сергій Заєць підкреслив: по суті, це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним, вважає він.
У Представництві також запевнили, що спільно з МЗС, Мінкультом та Прокуратурою АР Крим вживатимуть усіх можливих заходів, аби захисту українських громадян, які опинилися в окупації.