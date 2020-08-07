Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар заявила, що Росія витрачає мільярди доларів на пропагандистські конференції в Криму.

Ці гроші країна-агресорка витрачає на проведення міжнародних конференцій, намагаючись залучити іноземців з розповідями про "красиве життя" на півострові. Про це вона розповіла в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, пише "Радіо Свобода".

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Джеппар зауважила, що Росія, окупувавши Крим, прагне узаконити свої злочини інструментами гібридної війни.

РФ витрачає мільярди доларів на міжнародні конференції в окупованому Криму. Запрошуючи на півострів людей з різних країн, вона змушує їх розповідати, "наскільки хороше життя у Криму", для створення ілюзії,

– зазначила Джеппар.

Вона також вказала на те, що "Росія намагається знищити спадщину кримських татар, як робила це історично і раніше".

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Реакції російського МЗС на цю заяву Еміне Джеппар наразі немає.