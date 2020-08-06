Міністерство фінансів РФ пропонує скоротити витрати бюджету на розвиток окупованого Криму в 2021 – 2022 роках. Загальна сума врізань – 17,6 мільярда рублів.

Влада окупанта запланувала зменшити бюджет, який виділяють на Крим, пишуть російські ЗМІ.

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Йдеться про врізання фінансування державної програми "Соціально-економічний розвиток Криму та Севастополя у 2021 – 2022 роках".

Основне про цю програму

У 2014 році, після окупації, уряд РФ ухвалив федеральну цільову програму з розвитку Криму та Севастополя. Діяла вона до 2020 року, закладений бюджет – понад 800 мільярдів рублів.

У 2018 році РФ продовжила дію програми до 2022 року, а у 2020 – до 2024 року.

Що тепер каже влада окупанта

Мінфін РФ розрахував, що фінансування програми потрібно скоротити.

Сума врізань – 8,5 мільярда рублів у 2021 та 9,1 мільярда у 2022 році. Тому тепер бюджет становитиме 76,1 та 82,3 мільярда рублів відповідно.

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До слова, відповідно до цієї ж методики, витрати на розвиток Далекого Сходу у 2021 – 2023 роках можуть скоротити на 11,1 мільярда рублів, на розвиток Північного Кавказу – на 5,4 мільярда, на розвиток Арктичної зони – на 10,9 мільйона рублів.

Важливо! У Криму систематично й масово порушують права власності громадян України. Зокрема, окупанти відібрали землю майже в 4 тисяч кримчан.