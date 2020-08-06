Министерство финансов РФ предлагает сократить расходы бюджета на развитие оккупированного Крыма в 2021 – 2022 годах. Общая сумма сокращений – 17,6 миллиарда рублей.

Власть оккупанта запланировала уменьшить бюджет, который выделяет на Крым, пишут российские СМИ.

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Речь идет о сокращении финансирования государственной программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя в 2021 – 2022 годах".

Основное об этой программе

В 2014 году, после оккупации, правительство РФ приняло федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя. Действовала она до 2020 года, заложенный в бюджет – более 800 миллиардов рублей .

. В 2018 году РФ продлило действие программы до 2022 года, а в 2020 – до 2024 года.

Что теперь говорят власти оккупанта

Минфин РФ рассчитал, что финансирование программы нужно сократить.

Сумма сокращений – 8,5 миллиарда рублей в 2021 и 9,1 миллиарда в 2022 году. Поэтому теперь бюджет составит 76,1 и 82,3 миллиарда рублей соответственно.

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К слову, согласно этой же методике, расходы на развитие Дальнего Востока в 2021 – 2023 годах могут сократить на 11,1 миллиарда рублей, на развитие Северного Кавказа – на 5,4 миллиарда, на развитие Арктической зоны – на 10,9 миллиона рублей.

Важно! В Крыму систематически и массово нарушают права собственности граждан Украины. В частности, оккупанты отобрали земли почти в 4 тысяч крымчан.