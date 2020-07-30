Оккупанты отобрали землю почти у 4 тысяч крымчан, – правозащитник
В оккупированном Крыму систематически и массово нарушают права собственности граждан Украины. В частности, оккупанты отобрали землю почти у 4 тысяч крымчан.
Оккупанты отбирают у крымчан землю
У жителей Крыма массово изымают земельные участки, полученные ими до оккупации полуострова, заявил эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский, пишет "Укринформ".
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В ходе проведенной работы нам удалось идентифицировать 3 952 людей, которых мы считаем пострадавшими от нарушения права собственности на территории оккупированного Крыма,
– отметил Мартыновский.
По его словам, отъем земли происходил "на основе того, что оккупационная власть взяла на себя функцию проверки законности предоставления этих земельных участков". Граждане Украины получили их в период с 2008 по 2010 год.
Мартыновский рассказал, что у крымчан изымались участки
- предназначенные для строительства индивидуального жилья,
- для садоводства,
- сельскохозяйственных работ,
- ведения фермерского хозяйства.
Другие преступления оккупанта
Также эксперты Регионального центра прав человека идентифицировали 170 людей, по которым так называемые "суды" приняли решение о разрушении их недвижимости.
В частности, "такая ситуация в некоторых случаях коснулась и интересов малолетних детей".
"Например, в семье, где две несовершеннолетних ребенка, были нарушены права собственности на реконструированное имущество, которое власти Ялты решили снести – и выполнили свое решение", – сообщил Мартыновский.
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Где больше всего нарушали права собственности крымчан
В Севастополе и Ялте. Только в Балаклавском районном "суде" Севастополя двое "судей" приняли 1 500 решений, нарушающих права собственности крымчан.
Основной аргумент оккупантов – "незаконность передачи земельных участков уполномоченными органами Украины".
"В большинстве таких случаев оккупационная власть нарушает принципы международного права, которые свидетельствуют о недопустимости оценки решений государственных органов одного государства судами другого государства", – подытожил Мартыновский.