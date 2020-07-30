В оккупированном Крыму систематически и массово нарушают права собственности граждан Украины. В частности, оккупанты отобрали землю почти у 4 тысяч крымчан.

Оккупанты отбирают у крымчан землю

У жителей Крыма массово изымают земельные участки, полученные ими до оккупации полуострова, заявил эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский, пишет "Укринформ".

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В ходе проведенной работы нам удалось идентифицировать 3 952 людей, которых мы считаем пострадавшими от нарушения права собственности на территории оккупированного Крыма,

– отметил Мартыновский.

По его словам, отъем земли происходил "на основе того, что оккупационная власть взяла на себя функцию проверки законности предоставления этих земельных участков". Граждане Украины получили их в период с 2008 по 2010 год.

Мартыновский рассказал, что у крымчан изымались участки

предназначенные для строительства индивидуального жилья,

для садоводства,

сельскохозяйственных работ,

ведения фермерского хозяйства.

Другие преступления оккупанта

Также эксперты Регионального центра прав человека идентифицировали 170 людей, по которым так называемые "суды" приняли решение о разрушении их недвижимости.

В частности, "такая ситуация в некоторых случаях коснулась и интересов малолетних детей".

"Например, в семье, где две несовершеннолетних ребенка, были нарушены права собственности на реконструированное имущество, которое власти Ялты решили снести – и выполнили свое решение", – сообщил Мартыновский.

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Где больше всего нарушали права собственности крымчан

В Севастополе и Ялте. Только в Балаклавском районном "суде" Севастополя двое "судей" приняли 1 500 решений, нарушающих права собственности крымчан.

Основной аргумент оккупантов – "незаконность передачи земельных участков уполномоченными органами Украины".

"В большинстве таких случаев оккупационная власть нарушает принципы международного права, которые свидетельствуют о недопустимости оценки решений государственных органов одного государства судами другого государства", – подытожил Мартыновский.

Напомним, вооруженная агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 года с оккупации Крымского полуострова и продолжается до сих пор.