Окупанти відібрали землю майже в 4 тисяч кримчан, – правозахисник
В окупованому Криму систематично й масово порушують права власності громадян України. Зокрема, окупанти відібрали землю майже в 4 тисяч кримчан.
Окупанти відбирають у кримчан землю
У жителів Криму масово вилучають земельні ділянки, отримані ними до окупації півострова, заявив експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський, пише "Укрінформ".
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Під час проведеної роботи нам вдалося ідентифікувати 3 952 людей, яких ми вважаємо потерпілими від порушення права власності на території окупованого Криму,
– зазначив Мартиновський.
За його словами, відбирання землі відбувалося "на основі того, що окупаційна влада взяла на себе функцію перевірки законності надання цих земельних ділянок". Громадяни України отримали їх у період від 2008 до 2010 року.
Мартиновський розповів, що у кримчан вилучалися ділянки
- призначені для будівництва індивідуального житла,
- для садівництва,
- сільськогосподарських робіт,
- ведення фермерського господарства.
Інші злочини окупанта
Також експерти Регіонального центру прав людини ідентифікували 170 людей, щодо яких так звані "суди" ухвалили рішення про руйнування їхньої нерухомості.
Зокрема, "така ситуація в деяких випадках торкнулася й інтересів малолітніх дітей".
"Наприклад, у сім'ї, де дві неповнолітні дитини, були порушені права власності на реконструйоване майно, яке влада Ялти вирішила знести – і виконала своє рішення", – повідомив Мартиновський.
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Де найбільше порушували права власності кримчан
У Севастополі та Ялті. Лише в Балаклавському районному "суді" Севастополя двоє "суддів" ухвалили 1 500 рішень, які порушують права власності кримчан.
Основний аргумент окупантів – "незаконність передачі земельних ділянок уповноваженими органами України".
"У більшості таких випадків окупаційна влада порушує принципи міжнародного права, які свідчать про неприпустимість оцінки рішень державних органів однієї держави судами іншої держави", – підсумував Мартиновський.