В окупованому Криму систематично й масово порушують права власності громадян України. Зокрема, окупанти відібрали землю майже в 4 тисяч кримчан.

Окупанти відбирають у кримчан землю

У жителів Криму масово вилучають земельні ділянки, отримані ними до окупації півострова, заявив експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський, пише "Укрінформ".

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Під час проведеної роботи нам вдалося ідентифікувати 3 952 людей, яких ми вважаємо потерпілими від порушення права власності на території окупованого Криму,

– зазначив Мартиновський.

За його словами, відбирання землі відбувалося "на основі того, що окупаційна влада взяла на себе функцію перевірки законності надання цих земельних ділянок". Громадяни України отримали їх у період від 2008 до 2010 року.

Мартиновський розповів, що у кримчан вилучалися ділянки

призначені для будівництва індивідуального житла,

для садівництва,

сільськогосподарських робіт,

ведення фермерського господарства.

Інші злочини окупанта

Також експерти Регіонального центру прав людини ідентифікували 170 людей, щодо яких так звані "суди" ухвалили рішення про руйнування їхньої нерухомості.

Зокрема, "така ситуація в деяких випадках торкнулася й інтересів малолітніх дітей".

"Наприклад, у сім'ї, де дві неповнолітні дитини, були порушені права власності на реконструйоване майно, яке влада Ялти вирішила знести – і виконала своє рішення", – повідомив Мартиновський.

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Де найбільше порушували права власності кримчан

У Севастополі та Ялті. Лише в Балаклавському районному "суді" Севастополя двоє "суддів" ухвалили 1 500 рішень, які порушують права власності кримчан.

Основний аргумент окупантів – "незаконність передачі земельних ділянок уповноваженими органами України".

"У більшості таких випадків окупаційна влада порушує принципи міжнародного права, які свідчать про неприпустимість оцінки рішень державних органів однієї держави судами іншої держави", – підсумував Мартиновський.

Нагадаємо, збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з окупації Кримського півострова й триває досі.