Оккупанты в Крыму годами держат в заложниках детей, приучая их к войне. 2 августа они в очередной раз доказали, что дети для них – лишь "сырье" для подготовки будущих военных.

2 августа на аннексированном Россией украинском полуострове оккупанты отмечали "день ВДВ". И привлекли к этому даже школьников. Фото обнародовал в своем телеграм-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан .

Читайте также Оккупанты 7 часов удерживали семью с маленькими детьми на админграниуе с Крымом: детали

"Оккупированная Ялта. 2 августа. Российские захватчики продолжают свои коварные действия к молодежи", – возмутился он.

На фото видно, как дети, одетые в военную форму, идут под флагом страны-агрессора и позируют с оккупантами.



Есть предположение, что эти дети не слишком счастливы участвовать в мероприятии / Фото a_shtirlitz



Мемориал войны в Афганистане. Почему здесь должны стоять дети – не понятно / Фото a_shtirlitz



"Зеленые человечки" оккупантов пытаются вырастить свое новое поколение / Фото a_shtirlitz

Хуже всего, что подобную политику регулярно, из года в год, оккупанты воплощают с тех пор, как аннексировали Крым. Вот несколько ярких примеров:

Март 2020 – типичный пример насаждения "русского мира": детей одели в военную форму, дали в руки оружие, учили стрелять и уважать "героев" Новороссии. А красные флаги и пятиконечные звезды – уже та символика, без которой не обходится ни один праздник крымской молодежи.

Март 2019 – в оккупированной Ялте отмечали годовщину аннексии Крыма Россией, поэтому провели парад на набережной. Тогда российские власти вновь использовали детей – те в военной форме вместе с казаками и представителями "народного ополчения" пронесли 20-метровый российский флаг.

Февраль 2018 – в оккупированном Симферополе представители российской армии и МЧС устроили показ военной техники и спецтехники. А во время него демонстрировали детям различные виды оружия, в том числе стрелкового, рассказывали, как оно работает и как им пользоваться.

Март 2017 – на концерте ко дню аннексии Крыма на сцену в Севастополе вышли дети с оружием. Такое бывает только в тех странах, где царит тоталитарный военный режим – например, Северная Корея, Палестина, Пакистан. И, конечно же, в оккупированном Россией Крыму.