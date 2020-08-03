Российские оккупанты в течение семи часов удерживали на админгранице с аннексированным Крымом семью из Киева. Речь идет о супругах Карашаевих и их двух малолетних детях.

Семья Исляма и Диляры Карашаевих прибыла на админграницу в 11:00 утра 3 августа. Они возвращались с полуострова домой, в Киев, рассказал на своей фейсбук-странице глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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В Крыму семейство навещало родственников. На полуострове живут родители пары, а сами Карашаевы проживают в столице.

Длинные 7 часов автомобиль с семьей российские оккупанты удерживали на КПВВ "Каланчак" – между Крымом и Херсонской областью.

Все это время работники ФСБ допрашивали Исляма Карашаева.

Лишь после 18:00 семью все же выпустили из оккупированного полуострова.

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Обратите внимание! На оккупированном полуострове представители страны агрессора фактически устроили террор крымским татарам. В их дома наведываются с обысками, их задерживают по надуманным обвинениям и преследуют.



Расправу оккупанты ведут и с гражданами Украины, которые продолжают жить на полуострове и отстаивают там свои национальные интересы.