Оккупанты 7 часов удерживали семью с маленькими детьми на админгранице с Крымом: детали
Российские оккупанты в течение семи часов удерживали на админгранице с аннексированным Крымом семью из Киева. Речь идет о супругах Карашаевих и их двух малолетних детях.
Семья Исляма и Диляры Карашаевих прибыла на админграницу в 11:00 утра 3 августа. Они возвращались с полуострова домой, в Киев, рассказал на своей фейсбук-странице глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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В Крыму семейство навещало родственников. На полуострове живут родители пары, а сами Карашаевы проживают в столице.
Длинные 7 часов автомобиль с семьей российские оккупанты удерживали на КПВВ "Каланчак" – между Крымом и Херсонской областью.
Все это время работники ФСБ допрашивали Исляма Карашаева.
Лишь после 18:00 семью все же выпустили из оккупированного полуострова.
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