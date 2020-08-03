Окупанти 7 годин утримували сім’ю з маленькими дітьми на адмінкордоні з Кримом: деталі
Російські окупанти упродовж семи годин утримували на адмінмежі з анексованим Кримом сім’ю з Києва. Йдеться про подружжя Карашаєвих та їхніх двох малолітніх дітей.
Сім’я Ісляма і Діляри Карашаєвих прибула на адмінмежу об 11 годині ранку 3 серпня. Вони поверталися з півострова додому, до Києва, розповів на своїй фейсбук-сторінці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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У Криму сімейство провідувало родичів. На півострові живуть батьки пари, а самі Карашаєві мешкають у столиці.
Довгі 7 годин автомобіль із сім’єю російські окупанти утримували на КПВВ "Каланчак" – між Кримом і Херсонською областю.
Увесь цей час працівники ФСБ допитували Ісляма Карашаєва.
Лише після 18:00 родину таки випустили з окупованого півострова.
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