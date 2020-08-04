Окупанти в Криму роками тримають у заручниках дітей, привчаючи їх до війни. 2 серпня вони вкотре довели, що діти для них – лише "сировина" для підготовки майбутніх військових.

2 серпня на анексованому Росією українському півострові окупанти відзначали "день ВДВ". І залучили до цього навіть школярів. Фото оприлюднив у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан.

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"Окупована Ялта. 2 серпня. Російські загарбники продовжують свої підступні дії щодо молоді", – обурився він.

На фото видно, як діти, одягнені у військову форму, йдуть під прапором країни-агресорки й позують з окупантами.



Є припущення, що ці діти не надто щасливі брати участь у заході / Фото a_shtirlitz



Меморіал війни в Афганістані. Чому тут повинні стояти діти – не зрозуміло / Фото a_shtirlitz



"Зелені чоловічки" окупантів намагаються виростити своє нове покоління / Фото a_shtirlitz

Найгірше, що подібну політику регулярно, з року в рік, окупанти втілюють, відколи анексували Крим. Ось лише кілька яскравих прикладів:

Березень 2020 – типовий приклад насадження "руського міра": дітей одягли у військову форму, дали у руки зброю, навчали стріляти й поважати "героїв" Новоросії. А червоні прапори й п’ятикутні зірки – символіка, без якої не обходиться жодне свято кримської молоді.

Березень 2019 – в окупованій Ялті відзначали роковини анексії Криму Росією, тож провели парад на набережній. Тоді російська влада знову використала дітей – вони у військовій формі разом з козаками та представниками "народного ополчення" пронесли 20-метровий російський прапор.

Лютий 2018 – в окупованому Сімферополі представники російської армії та МНС влаштували показ військової техніки та спецтехніки. А під час нього демонстрували дітям різні види зброї, в тому числі стрілецької, розповідали, як вона працює та як нею користуватися.

Березень 2017 – на концерті до дня анексії Криму на сцену в Севастополі вийшли діти зі зброєю. Таке буває тільки у тих країнах, де панує тоталітарний військовий режим – як-от Північна Корея, Палестина, Пакистан. І, ясна річ, окупований Росією Крим.

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