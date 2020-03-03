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      Окупанти в Криму влаштували "веселі старти": ганяють дітей у військовій формі зі зброєю – відео

      - Читать новость на русском
      Діти у військовій формі в Криму / Ілюстративне фото/ з соцмереж

      Окупанти в анексованому Криму продовжують насаджувати у дитячі голови "русскій мір". Вони одягають їх у військову форму, дають у руки зброю, вчать стріляти і поважати "героїв" Новоросії.

      Червоні прапори, п’ятикутні зірки – тепер це постійна символіка, без якої не обходиться фактично жодне свято кримської молоді. Ба більше – на півострові окупанти влаштовують "веселі старти".

      До теми: З червоними зірками і портретами бойовиків: як окупанти привчають дітей святкувати 23 лютого

      Вони змушують дітей бігати у громіздкій військовій формі із прапорами та зброєю. Відповідне відео, зняте у Криму, оприлюднив у своєму телеграм-каналі Анатолій Штірліц.

      Окупований Крим... По обличчях та діях підлітків одразу розумієш як їм "подобається" це дійство. Батьки зробили вибір за них, вибір повернення у совок,
      – мовиться у дописі до ролика.

      На кадрах видно змучених дітей, яких ганяють у повному умундируванні на спеціалізованих змаганнях. Коли ті зупиняються, їх ще й підганяють та гукають: "Не зупиняйтеся, швидше-швидше".

      Як окупанти "виховують" дітей у Криму: відео

      Зауважимо, що перетворення Криму на військову базу для Росії – першочергове завдання. За даними української розвідки, за 5 років анексії кількість російських військових на півострові зросла з 10 – 12 тисяч до 32 500. На цьому окупанти не збираються зупинятися: угруповання військ РФ буде нарощуватися і надалі. Росія збирається вийти на чисельність у 40 тисяч військових на території Криму.

      Ба більше – вони перекидають у Крим все більше і більше своєї військової техніки. Відповідно і молодь виховують у дусі гасла "війна заради миру".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда Діти і неповнолітні Новини Криму Анексія Криму
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