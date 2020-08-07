Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар заявила, что Россия тратит миллиарды долларов на пропагандистские конференции в Крыму.

Эти деньги страна-агрессор тратит на проведение международных конференций, пытаясь привлечь иностранцев с рассказами о "красивой жизни" на полуострове. Об этом она рассказала в интервью турецкому информационному агентству Demirören, пишет "Радио Свобода".

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Джеппар отметила, что Россия, оккупировав Крым, стремится узаконить свои преступления инструментами гибридной войны.

РФ тратит миллиарды долларов на международные конференции в оккупированном Крыму. Приглашая на полуостров людей из разных стран, она заставляет их рассказывать, "насколько хороша жизнь в Крыму", для создания иллюзии,

– отметила Джеппар.

Она также указала на то, что "Россия пытается уничтожить наследие крымских татар, как делала это исторически и ранее".

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Реакции российского МИДА на это заявление Эмине Джеппар пока нет.