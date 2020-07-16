Россия обвинила Украину в "воинственной риторике и провокациях": возмутительное заявление
В МИД России открещиваются от новых военных планов против Украины. В то же время страна-агрессор обвинила Украину в "воинственной риторике и провокациях".
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.
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В российском МИДе утверждают, что в РФ "нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины".
Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России относительно Украины,
– сказал Руденко.
Также он заявил, что оснований для изменения Минских соглашений и последовательности их выполнения нет, а созвать новые встречи в "нормандском формате" на высшем уровне преждевременно.
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А информацию о том, что Россия может напасть на юг Украины во время учений "Кавказ-2020", в РФ назвали "абсолютной глупостью" и "искусственным нагнетанием антироссийской истерии в Украине".