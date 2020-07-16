В МИД России открещиваются от новых военных планов против Украины. В то же время страна-агрессор обвинила Украину в "воинственной риторике и провокациях".

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

Важно Путин собрался в аннексированный Крым, но в последний момент передумал

В российском МИДе утверждают, что в РФ "нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины".

Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России относительно Украины,

– сказал Руденко.

Также он заявил, что оснований для изменения Минских соглашений и последовательности их выполнения нет, а созвать новые встречи в "нормандском формате" на высшем уровне преждевременно.

Интересно В ОБСЕ обсуждали агрессию РФ против Украины: делегация России осуществила демарш

А информацию о том, что Россия может напасть на юг Украины во время учений "Кавказ-2020", в РФ назвали "абсолютной глупостью" и "искусственным нагнетанием антироссийской истерии в Украине".

Обратите внимание! Пророссийские боевики на Донбассе ежедневно обстреливают позиции украинских защитников. Только за минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Накануне пророссийские боевики на войне минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2. Это очередной факт нарушения оккупантами международных договоренностей.