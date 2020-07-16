Росія звинуватила Україну у "войовничій риториці та провокаціях": обурлива заява
У МЗС Росії відхрещуються від нових військових планів проти України. Водночас країна-агресор звинуватила Україну у "войовничій риториці та провокаціях".
Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко в інтерв'ю ТАСС.
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У російському МЗС стверджують, що у РФ "немає і не може бути агресивних планів щодо України".
З боку України ми чуємо войовничу риторику, яка явно провокується штучно, з приводу можливих військових планів Росії щодо України,
– сказав Руденко.
Також він заявив, що підстав для зміни Мінських угод і послідовності їхнього виконання немає, а скликати нові зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні передчасно.
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А інформацію про те, що Росія може напасти на південь України під час навчань "Кавказ-2020", у РФ назвали "абсолютною дурістю" і "штучним нагнітанням антиросійської істерії в Україні".