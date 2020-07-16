У МЗС Росії відхрещуються від нових військових планів проти України. Водночас країна-агресор звинуватила Україну у "войовничій риториці та провокаціях".

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко в інтерв'ю ТАСС.

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У російському МЗС стверджують, що у РФ "немає і не може бути агресивних планів щодо України".

З боку України ми чуємо войовничу риторику, яка явно провокується штучно, з приводу можливих військових планів Росії щодо України,

– сказав Руденко.

Також він заявив, що підстав для зміни Мінських угод і послідовності їхнього виконання немає, а скликати нові зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні передчасно.

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А інформацію про те, що Росія може напасти на південь України під час навчань "Кавказ-2020", у РФ назвали "абсолютною дурістю" і "штучним нагнітанням антиросійської істерії в Україні".

Зверніть увагу! Проросійські бойовики на Донбасі щодня обстрілюю позиції українських захисників. Лише за минулу добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Напередодні проросійські бойовики на війні заміновують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2. Це черговий факт порушення окупантами міжнародних домовленостей.