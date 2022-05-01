Россия официально является автором реакционной и человеконенавистнической идеологии – рашизма, – Подоляк

Россия официально придумала новую человеконенавистническую идеологию – рашизм. По мнению Михаила Подоляка, об этом свидетельствует то, как ведет себя российское руководство и на оккупированных территориях Украины и в самой России.

Больше о рашизме советник главы Офиса Президента рассказал в соцсетях. Он отметил, что Россия уверена в своей так называемой "правоте".

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Россияне защищаются оружием от участников проукраинских протестов

Об этом свидетельствует то, что участников даже одиночных пикетов задерживают целые толпы полицейских. При этом демонстранты могут держать пустые плакаты или просто бумагу с надписью "Нет войне".

Такое же "остервенелое" отношение, отмечает Подоляк, и к участникам проукраинских протестов на Юге Украины. Людей разгоняют слезоточивым газом и пугают бронетранспортерами и автоматами.

Россия отключила свою страну от любых альтернативных источников коммуникации, в том числе социальных сетей. Сейчас спешно пытается отключить связь и интернет на Юге Украины, чтобы везде попытаться поставить толстую и крикливую z-пропаганду,

– рассказал советник главы ОП.

На территории государства-агрессора панически боятся даже сине-желтого цвета. Вещи и постройки в таких цветах массово перекрашивают.

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На оккупированных территориях ставят памятники Ленину

На оккупированных украинских территориях россияне массово восстанавливают памятники Ленину. Оказалось, что он стал символом нового русского мира.

Россия теперь официально является автором новой реакционной и человеконенавистнической идеологии – рашизма,

– заметил Подоляк.

Какие признаки рашизма:

геноцид по признаку другого гражданства,

фильтрационные лагеря,

массовые умышленные убийства мирных граждан,

оправдание убийств,

захват чужой территории собственной "избранностью",

осознанное массовое согласие российского общества на максимально варварские убийства. Этим рашизм отличается от нацизма.

Подоляк отметил, что Россия добровольно изолировала себя от остального мира и убила все достижения.

Потери российской армии по состоянию на 1 мая: коротко

Только за сутки личный состав государства-агрессора сократился на 300 человек. В общей сложности количество потерь врага составляет 23 500 человек.

Эти цифры – только ориентировочные, потому что подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Благодаря украинским защитникам, оккупанты лишились 1026 танков, а также 2471 бронированной машины.

Наши ПВО сбили 192 самолета и 155 вертолетов.

Смотрите в видео: оперативные данные Генштаба за 1 мая