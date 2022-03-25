Россия на оккупированных территориях продолжает террор мирных украинцев

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения. Военные преступники совершают принудительный вывоз людей в Россию.

В вечерней сводке ведомства также сообщили, что враг всячески запугивает людей. Российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи.

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Также, по данным Генерального штаба, не отличается человечностью и военное руководство оккупантов.

Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм по гуманному отношению во время войны,

– говорится в сообщении.

Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что правительство США признало – военнослужащие российских вооруженных сил совершают военные преступления в Украине.

Интересно – В ВСУ сейчас больше танков, чем было в начале войны: