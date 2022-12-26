В частности, мониторинговая группа сообщает о перемещении самолетов на аэродром "Украинка", расположенном в Серышевском районе Амурской области России, пишет 24 канал. Известно об опрокидывании не менее 6 бортов.
Заметьте До 5 самолетов могут быть уничтожены, – эксперт о взрывах на российском аэродроме "Энгельс"
Что известно о перемещении вражеской техники
В небе борт(ы): 23318, 41414, 98235, 98232, 26318, 69361. Диспетчер: Католик, Баланс, Кафтан,
– говорится в сообщении monitor.
Впоследствии уточнили, что Россия опрокидывает технику на другие аэродромы, в том числе и "Украинка".
Издание "Думская" ссылаясь на украинских авиаспоттеров, написало, что утром 26 декабря из Энгельса вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
По данным телеграмм-канала monitor, ориентировочно в 16 часов 26 декабря первые самолеты уже добрались до аэродрома.
Перебазировка охватила 4 – 6 единицы Ту-95,
– говорится в сообщении.
Где расположен аэродром "Украинка": смотрите на карте
В сети также писали, что уже произошла посадка шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По непроверенным данным, три борта приземлились на военный аэродром "Энгельс-2".
Заметьте Взрывы и пожар на аэродроме в Энгельсе 26 декабря: все, что известно
Взрывы на аэродроме в Энгельсе: коротко
- В Энгельсе ориентировочно в 1 час ночи по Киеву против 26 декабря прогремели взрывы. По данным местных телеграмм-каналов, после взрывов на место "падения беспилотника" отправились пожарные машины и скорые.
- Пожар вспыхнул на ориентировочно 120 квадратных метрах. По данным росСМИ, пострадал пункт управления базой.
- В минобороны России заявили, что "обломки ракет" убили троих и ранили четырех военнослужащих.
- По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, данные России о 3 убитых и 4 раненых можно умножать на несколько раз, ведь Кремль постоянно извращает информацию.
- Кроме того, Юрий Игнат уточнил, что это вероятнее всего, пилоты самолетов Ту-95, стратегических ракетоносцев: "Это уникальный контингент военных летчиков, ибо немного таких самолетов по сравнению с другой тактической авиацией России".