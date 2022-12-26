Зокрема моніторингова група повідомляє про переміщення літаків на аеродром "Українка", що розташований в Серишевському районі Амурської області Росії, пише 24 канал. Відомо про перекидання щонайменше 6 бортів.

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Що відомо про переміщення ворожої техніки

У небі борт(и): 23318, 41414, 98235, 98232, 26318, 69361. Диспетчер: Католік, Баланс, Кафтан,

– мовиться в повідомленні monitor.

Згодом уточнили, що Росія перекидає техніку на інші аеродроми, зокрема, й "Українка".

Видання "Думская", посилаючись на українських авіаспоттерів, написало, що вранці 26 грудня з Енгельса вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

За даними телеграм-каналу monitor, орієнтовно о 16 годині 26 грудня перші літаки вже дістались аеродрому.

Перебазування охопило 4 – 6 одиниці Ту-95,

– мовиться в повідомленні.

Де розташований аеродром "Українка": дивіться на карті

У мережі також писали, що вже відбулась посадка шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За неперевіреними даними, три борти приземлилися на військовий аеродром "Енгельс-2".

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Вибухи на аеродромі в Енгельсі: коротко