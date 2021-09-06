Россия организовала "украинский сценарий" в Черногории

Круговорот сценариев РПЦ, от Черногории до Украины и обратно. Религия вне политики. Только когда в этом не замешана РПЦ…

В декабре 2019 года президент Черногории Мило Джуканович подписал закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который основательно пошатнул влияние и более того – монополию как таковую Сербской церкви.

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Монополия Московского патриархата пошатнулась

По сути, аналогично, как и в Украине, предоставление автокефалии ПЦУ пошатнуло монополию Московского патриархата. Реакция СПЦ, являющейся филиалом РПЦ, была молниеносная – по Черногории прокатилась волна беспорядков сторонников сербской церкви. Причем в январе были озвучены факты прямого участия и сопровождения данных протестов представителями ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), которые консультировали и курировали действиями священнослужителей и активистов СПЦ.

После того как беспорядки удалось подавить, так называемый "Черногорский сценарий" перекочевал в Украину. Представители РПЦвУ им на протяжении двух лет настойчиво пугали украинскую власть, ПЦУ и общество. В определенном смысле пугали не зря, ведь именно подобного рода дестабилизация и стояла на повестке дня у филиала РПЦ в Украине как основной способ хаотизации в стране социально-общественной обстановки.

Тем не менее реализовать "Черногорский сценарий", особенно накануне приезда Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости Украины РПЦ и Ко не удалось, во много благодаря слаженной работе всех силовых структур.

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И вот, теперь, я с неподдельным удивление читаю о том, что возникшие сейчас в Черногории протесты, вызванные интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, интересным образом обзывают "украинским сценарием".

На данный момент с определенной уверенностью сказать о том, кто является реальным зачинщиком беспорядков сложно, ведь прекрасно известно, что в своих интересах антагонисты могут активизировать действия даже патриотически настроенных групп, для демонстрации искаженной картинки происходящего.

Но очевидно то, что в информационном потоке, наблюдается интересный гибридный пинг-понг. Когда хаотизируют Украину, то называют этот процесс "черногорским сценарием", когда хаотизируют Черногорию, то называют "украинским сценарием".

При этом, что в первом, что во втором случае за самой хаотизацией стоит РПЦ и именно в тех странах, где влияние данной религиозной структуры стремительно уменьшается.