Россия осталась жить в 2014 – это ее проблемы, – Подоляк о действиях на захваченных территориях

Российские оккупанты безрезультатно пытаются организовать на захваченных территориях свои "органы власти", даже внедрить в обращение рубли. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, они застряли в 2014 году.

Тогда россиянам удалось относительно просто захватить Крым. Однако сейчас они не понимают, что за 8 лет Украина изменилась.

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"Русский мир" – это мир смерти, крови, вони и ненависти

Подоляк отметил, что проблема россиян в том, что они остались жить в 2014 году. К сожалению, тогда Украина оказалась в тяжелой ситуации – институты государства частично были разрушены, а некоторые украинцы находились в иллюзиях. По словам советника главы ОП, из-за этого оккупанты получили возможность достаточно просто захватить Крым и устроить криминальные анклавы под названием "республики", которые, по сути, являются обычными криминальными зонами.

Они остались в этой иллюзии. За 8 лет они эту иллюзию расширили, умножили. Они совершенно не знают Украину. Надо быть совершенно оторванным от реального мира, чтобы думать (а они искренне так думали), что здесь 80 – 90% будут встречать их с цветами.

– отметил Подоляк.

Он добавил, что россияне жили и продолжают жить в своих иллюзиях. Оккупанты просто не понимают, что их ненавидят. Особенно там, где они находятся – на Юге и Востоке. Захватчики бомбят там города и уничтожают мирное население.

"Русский мир" – это мир смерти, крови, вони и ненависти. В Украине это неприемлемо. В Украине совсем другой тип жизни. Украина вкладывала деньги в комфорт, инфраструктуру, не в военные технологии. Россия вкладывала деньги только в одно – в экспансию и уничтожение соседей", – заявил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что, соответственно, когда оккупанты пришли, то оказалось, что 99% украинцев их терпеть не могут.

"И все их попытки устроить какие-то анклавные вещи, какие-то "хенееры", они натыкаются на то, что они там находят 2 – 3 интеллектуальных инвалида, моральных ублюдка, которые соглашаются на фейковые должности и что-то подобное", – заметил советник главы ОП.

Подоляк подытожил, что все это не будет работать, а "референдумы" и попытки ввезти рублевую массу ни на что не будут влиять.

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