Об этом сообщили в кабмине страны-оккупанта. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, передает 24 канал.

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Россия не будет экспортировать зерно и сахар

В постановлении российского правительства говорится, что экспорт зерновых якобы временно запрещают в страны Евразийского экономического союза.

В то же время такой же запрет будет действовать и на сахар для третьих стран.

При этом в правительстве России причин такого решения не объясняют.

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