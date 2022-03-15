Об этом сообщили в кабмине страны-оккупанта. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, передает 24 канал.
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Россия не будет экспортировать зерно и сахар
В постановлении российского правительства говорится, что экспорт зерновых якобы временно запрещают в страны Евразийского экономического союза.
В то же время такой же запрет будет действовать и на сахар для третьих стран.
При этом в правительстве России причин такого решения не объясняют.
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