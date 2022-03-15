Про це повідомили в кабміні країни-окупантки. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав відповідну постанову, передає 24 канал.

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Росія не експортуватиме зерно та цукор

У постанові російського уряду мовиться, що експорт зернових нібито тимчасово забороняють до країн Євразійського економічного союзу.

Водночас така ж заборона діятиме й на цукор для третіх країн.

При цьому в уряді Росії причин такого рішення не пояснюють.

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