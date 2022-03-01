Россия, оставь, иди домой, – председатель Евросовета эмоционально обратился к агрессору

Россия уже 6-й день атакует Украину. Она хочет оккупировать города и захватить украинскую власть. Глава Европейского Совета Шарль Мишель эмоционально призвал государство-агрессора покинуть чужую территорию.

С таким призывом Шарль Мишель выступил на заседании Европарламента, сообщает 24 канал. Он заверил, что его сигнал к России звучит от всех европарламентариев.

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"Россия, оставь, иди домой, прекрати агрессию – это один месседж ото всех. Мы жмем максимально на Россию, на лидеров, мы укрепляем поддержку украинского народа, он очень мужественный", – отметил председатель Евросовета.

Он призвал Европейский Совет действовать быстро. Заверил, что санкции будут масштабными и очень серьезными.

"Наши действия покажут, что мы отвечаем, мы налагаем санкции на Путина и Лаврова", – добавил Шарль Мишель.

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