Россия осуществила одну из самых длинных массированных атак по Украине, –Зеленский

В среду, 13 мая, Россия осуществила одну из самых длинных массированных атак против Украины. Враг запускал волны "Шахедов" против украинских регионов, в частности тех областей, которые расположены ближе всего к границам стран НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также Россия наносит массированный удар по Украине посреди дня: все о взрывах и последствиях вражеского террора

Как Зеленский комментирует массированную атаку?

Владимир Зеленский обратил внимание, что массированная атака происходит именно в то время, когда президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай.

По его словам, в этот непростой геополитический момент Россия пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание "к своему злу". Все это происходит за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры.

Весь день сегодня россияне запускают волны "Шахедов" против наших регионов, и в частности целенаправленно в регионы, которые ближе всего к границам стран НАТО,

– подчеркнул глава государства.