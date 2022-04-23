Информационная блокада выгодна Путину, поскольку дезинформированными людьми легче управлять, отмечает Центр противодействия дезинформации. В ведомстве собрали главные вбросы России за 59 дней войны.

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Как Российская пропаганда манипулирует сознанием своей аудитории

Начало "спецоперации" базировалось на рассказе Путина о том, что "Ленин – архитектор Украины" и старой выдумке о "неонацистах", которые уже 8 лет подавляют народ Донбасса.

Впоследствии идея трансформировалась. Пропаганда смолчала о бегстве своих солдат из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, однако объяснила, что "русские герои" уже "освободили эти территории от неонацистов".

Похожая история произошла и в Мариуполе. Путин отказался от штурма "Азовстали" и уже 21 апреля Шойгу объявил о "победе" в городе и "героическом" опрокидывании войск на другие территории. Причем на 22 апреля на территории "Азовстали" до сих пор продолжаются бои.

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