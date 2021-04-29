Россия предложила проект о восстановлении режима тишины на Востоке Украины. Но пока она отказывается его подписывать.

Документ предложил восстановить в рамках Трехсторонней контактной группы заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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По его словам, в этом проекте содержались определения мер по совершенствованию механизма влияния на нарушение режима тишины.

Кравчук отметил, что Украина детально рассмотрела этот документ, проблем с содержанием там не было. Несмотря на это, возникли другие проблемы. В частности относительно субъектности тех людей, которые будут выполнять соответствующие задачи:

достижение всеобъемлющей тишины;

механизм воздействия на нарушение этой тишины или нарушение прекращения огня.

Мы предложили такую схему или такую формулировку: украинская делегация, ТКГ и представители временно оккупированных территорий сделают заявление, в котором определяются шаги по прекращению огня,

– отметил Кравчук.

Первым шагом, как он заметил, должно быть немедленное прекращение огня в полночь, например, 29 апреля из-за пасхальных праздников.

Следующим шагом должно стать всеобъемлющее прекращение огня на всей линии соприкосновения.

Отметим! На заседании 28 апреля 2021 ТКГ не смогла договориться о тишине на Донбассе. В то же время Кравчук заявил, что все же надеется на "пасхальное перемирие".

Согласно документу, каждая сторона должна была придерживаться своих задач. В то же время Россия хотела, чтобы проект подписали только Украина и ОРДЛО. Поэтому договориться не удалось.