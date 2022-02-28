Так, торги 28 февраля начнутся не в 9:30, а в 10:00 по московскому времени.

Важно ЕС ввел санкции против Центробанка России

СМИ пишут, что таким образом Россия хочет хоть немного оттянуть неизбежное – историческое падение рубля.

Что происходит с российским рублем

Российский рубль обвалился практически на 30%. Это рекордно низкий показатель на рыночных торгах. Падение рубля произошло на фоне нападения оккупантов на Украину. А также жестких санкций, которые ввели против России.

Экономика России – на грани разрушения

После того, как государство-агрессор начало полномасштабную войну против Украины, акции главных компаний России начали стремительно обесцениваться.

В начале нападения российский рынок акций почти сразу обвалился более чем на 10%. Впервые с 2016 года курс превысил 84 рубля.

Интересно! СМИ пишут, что доллар торгуется на уровне примерно 113,5 рубля, а евро – 127 рублей на рынке Forex, достигая исторических максимумов.

Добавим, что 28 февраля вступили в силу санкции против России. Воздушное пространство ЕС с сегодняшнего дня полностью закрыто для российских самолетов. Также ограничения запрещают какие-либо операции с Центральным банком России.

Чтобы сдержать обвал, Банк России активно продавал валюту, что стало первой интервенцией с 2014 года. Этот шаг позволил немного откатить курс, но последующие санкции наверняка ускорят "проседание" российской валюты.

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