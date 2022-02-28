Так, торги 28 лютого розпочнуться не о 9:30, а о 10:00 за московським часом.
Важливо ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії
ЗМІ пишуть, що у такий спосіб Росія хоче бодай на трохи відтягнути неминуче – історичне падіння рубля.
Що відбувається з російським рублем
Російський рубль впав майже на 30%. Це – рекордно низький показник на ринкових торгах. Падіння рубля відбулось на тлі нападу окупантів на Україну. А також – жорстких санкцій, які ввели проти Росії.
Економіка Росії – на межі руйнування
Після того як держава-агресора почала повномасштабну війну проти України, акції головних компаній Росії почали стрімко знецінюватися.
На початку нападу російський ринок акцій майже одразу обвалився на понад 10%. Вперше з 2016 року курс перевищив 84 рублі.
Додамо, що 28 лютого набули чинності санкції проти Росії. Повітряний простір ЄС відсьогодні повністю закритий для російських літаків. Також обмеження забороняють будь-які операції з Центральним банком Росії.
Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року. Цей крок дозволив дещо відкотити курс, але наступні санкції напевно прискорять "просідання" російської валюти.
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