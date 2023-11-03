Такой мыслью с 24 Каналом поделился руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. По его убеждению, Россия пытается бросить вызов всему миру своими решениями по ядерному оружию.
Смотрите также Стало известно, чем Запад пригрозил России и заставил прекратить ядерный шантаж, - FT
Какова ситуация в области ядерного оружия в мире
Отказ России от ратификации договора о ядерных испытаниях состоится на фоне переговоров между США и Китаем, в которых, по сообщению WSJ, большой упор будет направлен на ядерную безопасность.
Китай имеет конкретную цель: достичь паритета с Соединенными Штатами и Россией о количестве ядерных боеголовок в своем арсенале. Если верить Договору о сокращении наступательных вооружений СНВ-3, обе страны должны иметь не более 1550 боеголовок.
Пекин же по состоянию на сегодняшний день имеет всего 500 атомных бомб и планирует в течение следующих десяти лет произвести еще 1000.
Проблема в том, что количество ядерного оружия, которым может обладать Китай, не регламентировано никакими договорами. Поэтому вероятно, что на встрече Джозефа Байдена и Си Цзиньпина будут искать формулу для рамочного документа по этому поводу.
– предположил аналитик.
Также возможно, что этот договор будет расширен и на другие страны ядерного клуба. Это было бы хорошим шагом для нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином.
Россия угрожает миру
Своими действиями Россия пытается подчеркнуть, что она готова к ядерной эскалации, превращая оружие массового уничтожения из превентивного в наступательное. Учитывая это, в ближайшем будущем вопрос ядерного оружия может стать предметом торгов между Вашингтоном, Пекином и Москвой.
"Отказ России от договора об испытаниях ядерного оружия – это проблема не только США, но и всего мира, потому что в свое время его поддержало более 170 стран планеты Земля", – подчеркнул Чаленко.
Игорь Чаленко о ядерном шантаже Кремля: смотрите видео
Другие новости мировой ядерной безопасности
- Летом этого года мир в очередной раз столкнулся с ядерным террором России, удерживающей контроль над Запорожской АЭС в Энергодаре. Подконтрольные агрессору специалисты заменяли территорию станции, что потенциально могло создать аварийную ситуацию. К счастью, благодаря работе украинских и мировых дипломатов, худшего сценария удалось избежать.
- В то же время, еще одно государство-пария Иран постепенно приближается к тому, чтобы иметь ядерное оружие, несмотря на все старания мира этого не допустить. В начале года Иран сумел обогатить свой уран до 84%, и при необходимости, имея его и ракетное вооружение, он способен создать ядерную боеголовку за считанные недели.
- В то же время другим путем использования ядерного потенциала пошла Германия, которая в этом году имплементировала решение закрыть все атомные электростанции в стране. Такую меру планировала еще Ангела Меркель после аварии на станции Фукусима в 2011 году.