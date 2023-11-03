Такой мыслью с 24 Каналом поделился руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. По его убеждению, Россия пытается бросить вызов всему миру своими решениями по ядерному оружию.

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Какова ситуация в области ядерного оружия в мире

Отказ России от ратификации договора о ядерных испытаниях состоится на фоне переговоров между США и Китаем, в которых, по сообщению WSJ, большой упор будет направлен на ядерную безопасность.

Китай имеет конкретную цель: достичь паритета с Соединенными Штатами и Россией о количестве ядерных боеголовок в своем арсенале. Если верить Договору о сокращении наступательных вооружений СНВ-3, обе страны должны иметь не более 1550 боеголовок.

Пекин же по состоянию на сегодняшний день имеет всего 500 атомных бомб и планирует в течение следующих десяти лет произвести еще 1000.

Проблема в том, что количество ядерного оружия, которым может обладать Китай, не регламентировано никакими договорами. Поэтому вероятно, что на встрече Джозефа Байдена и Си Цзиньпина будут искать формулу для рамочного документа по этому поводу.

– предположил аналитик.

Также возможно, что этот договор будет расширен и на другие страны ядерного клуба. Это было бы хорошим шагом для нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином.

Россия угрожает миру

Своими действиями Россия пытается подчеркнуть, что она готова к ядерной эскалации, превращая оружие массового уничтожения из превентивного в наступательное. Учитывая это, в ближайшем будущем вопрос ядерного оружия может стать предметом торгов между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

"Отказ России от договора об испытаниях ядерного оружия – это проблема не только США, но и всего мира, потому что в свое время его поддержало более 170 стран планеты Земля", – подчеркнул Чаленко.

Игорь Чаленко о ядерном шантаже Кремля: смотрите видео

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