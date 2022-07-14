Политтехнологов планируют разместить в гостинице "Бордо"

В украинской разведке сообщили, что в оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из россии группы политтехнологов. Именно они должны организовать подготовку и проведение так называемого "референдума".

Кстати ВСУ ударили по оккупантам в Чкалово и по вражескому составу боеприпасов в Чернобаевке.

Как сообщают разведчики, политтехнологов планируют разместить в гостинице "Бордо". Поэтому гостиница взята под усиленную вооруженную охрану.

россия хочет присоединить оккупированные территории

В начале июля в разведке министерства Великобритании информировали, что в кремле нацелились на то, чтобы присоединить оккупированные территории Херсонской области в состав россии.

Сообщалось, что, вероятно, политической целью россии является поиск конституционного решения проблемы оккупации. кремль будет готов фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата.

Как известно, на оккупированной Херсонской области ставленники кремля пытаются ввести бивалютную зону. Они принуждают предпринимателей торговать в российских рублях и в гривнах. Однако жители Херсонщины отказываются соглашаться на навязанные им правила игры.

Недавно украинская разведка сообщала, что на захваченных территориях Херсонской области проводят фейковый "социальный опрос". "Результаты" псевдоопроса могут выдать в качестве иллюстрации лояльности местного населения к оккупантам.

В начале июня в Херсоне в здании облгосадминистрации состоялось совещание оккупационных властей, на котором было около 70 человек. На совещании был высокопоставлен "гость" из россии, вероятно, заместитель главы администрации президента россии дмитрий козак.

Заместитель главы администрации путина поставил задачу коллаборантам и гауляйтерам Херсонщины Владимиру Сальдо, Кириллу Стремоусову и другим к осени подготовить так называемый "референдум" о включении Херсонщины в состав россии.

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