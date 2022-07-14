Політтехнологів планують розмістити в готелі "Бордо"
В українській розвідці повідомили, що в окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з росії групи політтехнологів. Саме вони мають організувати підготовку та проведення так званого "референдуму".
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Як повідомляють розвідники, політтехнологів планують розмістити в готелі "Бордо". Через це готель взято під посилену озброєну охорону.
росія хоче приєднати окуповані території
- На початку липня у розвідці міністерства Великої Британії інформували, що в кремлі націлилися на те, щоб приєднати окуповані території Херсонської області до складу росії.
- Повідомлялося, що, ймовірно, політичною метою росії є пошук конституційного вирішення проблеми окупації. кремль буде готовий фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату.
- Як відомо, на окупованій Херсонщині ставленики кремля намагаються ввести бівалютну зону. Вони змушують підприємців торгувати у російських рублях і в гривнях. Однак мешканці Херсонщини відмовляються погоджуватися на нав'язані їм правила гри.
- Нещодавно українська розвідка повідомляла, що на захоплених територіях Херсонської області проводять фейкове "соціальне опитування". "Результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів.
- На початку червня у Херсоні в будівлі обласної державної адміністрації відбулася нарада окупаційної влади, на якій було близько 70 людей. На нараді був високопоставлений "гість" з росії, ймовірно, заступник голови адміністрації президента росії дмітрій козак.
- Заступник глава адміністрації путіна поставив завдання колаборантам та гауляйтерам Херсонщини Володимиру Сальдо, Кирилу Стремоусову та іншим до осені підготувати так званий "референдум" про включення Херсонщини до складу росії.
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