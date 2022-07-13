За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, попри кілька місяців активної діяльності ФСБшників та каральних загонів, спроби окупантів активізувати пропаганду, мешканці Херсонщини відмовляються погоджуватися на нав'язані їм правила гри. Фактично путінські ординці провалили завдання нав'язати українцям російську валюту та й взагалі повністю не впоралися з задачею по пригніченню місцевих жителів.

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Через це загарбникам довелося посилювати репресії та тиск на бізнес, який досі не закрився на тимчасово окупованих територіях.

У магазинах не хочуть купувати та продавати за рублі

Партизанський супротив та загальне небажання людей жити під п'ятою росії з кожним днем призводять для окупантів до більш серйозних проблем.

Захисникам України повідомляють про кожне переміщення загарбників, облаштований склад та штаб армії росії. Самим окупантам на вулицях постійно розповідають про те, що їм тут не раді.

Втім, попри відвертий провал та несприйняття країни-агресорки, російські військові продовжують тиснути на людей та впроваджувати обрану путіним тактику.

Найбільш серйозною проблемою з інтеграції регіону російські спецслужбісти при цьому чомусь визнали тенденцію до тотальної відмови людей користуватися рублями.

Навіть ті, хто отримує разову "допомогу" від загарбників, одразу намагаються обміняти 10 тисяч рублів на гривні.

Через це куратори з окупації регіону віддали наказ своїм військам розібратися із впровадженням рублів та взагалі поступово вивести гривню з обігу. Аби впоратися з цією задачею ФСБшники на місцях не придумали нічого кращого, аніж заборонити торговлю для бізнесу без дозволу окупаційної "адміністрації".

Підприємців обкладають даниною за можливість працювати

Щоб на Херсонщині повноцінно могли функціонувати рублі, загарбники почали виявляти підприємців, які перешкоджають їх обігу. Активні дії з пошуку "неблагонадійних" з боку окупантів українські спецслужби зафіксували у Новій Каховці.

Так звана "влада" міста видала "наказ", який забороняє бізнесу вести діяльність без відповідних "документів". Отримати такі "дозволи" можна виключно за готівку, яка, звісно, осідає у кишенях колаборантів та росіян. Вартість папірця з печаткою "військової адміністрації" оцінили у суму від 500 до 5 тисяч гривень.

Виписують "дозволи" безпосередньо озброєні рейдові групи на місці. За отримані кошти загарбники видають "квитанцію" та папірець з терміном дії "дозволу". При цьому за будь-яку відмову приймати рублі магазини позбавлятимуть права на роботу. Фактично ж загарбники обклали підприємців даниною просто за можливість працювати, як у найкращих традиціях 90-х.