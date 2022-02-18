Такие сообщения распространили в сепаратистских телеграм-каналах. Пропагандисты "проговорились", что на Донбасс едут много грузовиков.

Важно Путин готов платить деньги, чтобы забрать гражданских с Донбасса: уже издал распоряжение

Обострение на Донбассе

Боевики с 17 февраля дерзко обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки было 60 неслыханных нарушений режима прекращения огня, более 40 из которых – с применением запрещенного "Минском" оружия.

Кроме того, оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру. Они били в сторону детсада в Станице Луганской и школы в Вербовке. К счастью, среди детей никто не пострадал, но травмировались двое местных жителей.

Неспокойно на Донбассе и 18 февраля. По состоянию на 17:00 российские наемники уже срывали тишину более 50 раз.

Россия хочет "эвакуировать" украинцев из Донбасса

Главари боевиков распространяют фейки, якобы Украина планирует наступление на Донбасс. Из-за этого объявили об эвакуации местного населения в Россию.

У Путина даже готовы платить по 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей оккупированных территорий не верить боевикам. Он подчеркнул, что Украина никакого наступления никогда не планировала и не планирует. Оккупанты же сознательно лгут для обострения ситуации.

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