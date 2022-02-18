Такі повідомлення поширили в сепаратистських телеграм-каналах. Пропагандисти "проговорились", що на Донбас їдуть багато вантажівок.
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Загострення на Донбасі
Бойовики з 17 лютого зухвало обстрілюють позиції Збройних сил України. За минулу добу було 60 нечуваних порушень режиму припинення вогню, понад 40 з яких – із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї.
Крім того, окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру. Вони гатили у бік дитсадка у Станиці Луганській та школи у Вербівці. На щастя, серед дітей ніхто не постраждав, але травмувались інші двоє місцевих жителів.
Неспокійно на Донбасі і 18 лютого. Станом на 17:00 російські найманці вже зривали тишу понад 50 разів.
Росія хоче "евакуювати" українців з Донбасу
- Ватажки бойовиків поширюють фейки нібито Україна планує наступ на Донбас. Через це оголосили про евакуацію місцевого населення до Росії.
- У Путіна навіть готові платити по 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав жителів окупованих територій не вірити бойовикам. Він наголосив, що Україна ніякого наступу ніколи не планувала і не планує. Окупанти ж свідомо брешуть для загострення ситуації.
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