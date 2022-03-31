Однако отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности формирования резервов.

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В Генштабе ВСУ добавили, что российские военные перегруппировываются и формируют новые бригады для наступления в ООС. В частности, зафиксирован переброс части войск и техники врага из Беларуси на территорию РФ железнодорожным транспортом.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях и попытке полной оккупации территорий Донецкой и Луганской областей.

К слову, украинские защитники продолжают наносить потерь врагу. Так, первый мотострелковый батальон 36-й отдельной мотострелковой бригады России потерял уже более 60% личного состава.