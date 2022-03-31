Проте окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів.

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У Генштабі ЗСУ додали, що російські військові перегруповуються та формують нові бригади для ведення наступу в ООС. Зокрема, зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з Білорусі на територію РФ залізничним транспортом.

Основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та спробі повної окупації територій Донецької і Луганської областей.

До слова, українські оборонці продовжують завдавати втрат ворогу. Так, перший мотострілецький батальйон 36-ї окремої мотострілецької бригади Росії втратив вже понад 60% особового складу.

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