Россия отправляет на фронт детей, которых когда-то похитила из Украины, – Зеленский

Об этом глава государства сообщил в Мадриде во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита. Он подчеркнул, что оккупанты годами удерживали насильно депортированных маленьких украинцев, а теперь привлекают их в ряды захватнической армии.

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Призыв к международному сообществу

Глава государства отметил, что Россия вывезла с территории Украины десятки тысяч несовершеннолетних граждан. Теперь захватчики прибегают к еще более жестоким действиям.

Десятки тысяч украинских детей похитили с нашей земли. А теперь мы видим что-то еще худшее. Россия уже начала отправлять часть этих детей, которых они украли у нас и которые выросли во время этой войны. За эти годы они выросли и попали в ряды российской армии– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент призвал мировое сообщество публично реагировать на это военное преступление и постоянно обращать внимание на действия Москвы. Он заверил, что украинские дипломаты предоставят международным партнерам всю необходимую информацию для документирования и огласки таких фактов.

Напомним, что поиск и возвращение каждого несовершеннолетнего остаются крайне сложной задачей из-за постоянного саботажа со стороны Москвы. Украине удалось вернуть домой 2790 детей из более чем 20 тысяч депортированных врагом.