Росія відправляє на фронт дітей, яких колись викрала з України, – Зеленський

Про це глава держави повідомив у Мадриді під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту. Він наголосив, що окупанти роками утримували примусово депортованих маленьких українців, а тепер залучають їх до лав загарбницького війська.

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Заклик до міжнародної спільноти

Глава держави зазначив, що Росія вивезла з території України десятки тисяч неповнолітніх громадян. Тепер загарбники вдаються до ще більш жорстоких дій.

Десятки тисяч українських дітей викрали з нашої землі. А тепер ми бачимо щось ще гірше. Росія вже почала відправляти частину цих дітей, яких вони вкрали у нас і які виросли під час цієї війни. За ці роки вони виросли й потрапили до лав російської армії– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент закликав світову спільноту публічно реагувати на цей воєнний злочин та постійно звертати увагу на дії Москви. Він запевнив, що українські дипломати нададуть міжнародним партнерам усю необхідну інформацію для документування та розголосу таких фактів.

Нагадаємо, що пошук і повернення кожного неповнолітнього залишаються вкрай складним викликом через постійний саботаж з боку Москви. Україні вдалося повернути додому 2790 дітей із понад 20 тисяч депортованих ворогом.