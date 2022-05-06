Россия отвела большую часть войск от Мариуполя – Пентагон

Войска, которые раньше Россия бросила на Мариуполь, страна-агрессор решила отвести на север города. Однако оккупанты продолжают обстреливать его из артиллерии и наносить авиационные удары.

О таких наблюдениях в отношении российских войск сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, большинство российских сухопутных войск, направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север.

Представитель американского оборонного ведомства отметил, что в окрестностях города сосредотачивается небольшое количество подразделений оккупантов, а именно пара батальонно-тактических групп.

Джон Кирби рассказал, что оккупанты атакуют украинские силы, используя авиацию и артиллерию по окрестностям Мариуполя и завода "Азовсталь". При этом сами российские войска медленно продвигаются вперед, ведь основные боевые действия продолжаются в восточной части Донбасса.

"Успехи" до 9 мая

Представитель Пентагона добавил, что не видит никаких изменений в ведении или динамике действий Кремля по мере приближения 9 мая.

"Было предположение, что Владимир Путин хочет рекламировать большую "победу" в Украине, выступая во время традиционного военного парада на Красной площади. Но США все еще считают, что Россия отстает от графика и не достигает ожидаемого прогресса в Донбассе", – подытожил Кибри.

Россияне готовят "парад" в Мариуполе

Российские оккупанты готовят "парад" 9 мая в превращенном в руины Мариуполе. Туда прислали чиновника из администрации Кремля Сергея Кириенко и рупора пропаганды Владимира Соловьева.

Решение оккупантов – чрезвычайно циничное: говорится о том, чтобы Мариуполь стал центром "торжеств". Именно поэтому с улиц срочно уносят тела убитых жителей и убирают центральную часть города от завалов и неразорванных боеприпасов.

Напомним, что за два месяца российская армия убила в Мариуполе более 20 тысяч мирных жителей. Это больше, чем нацисты за два года оккупации города во время Второй мировой войны.

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