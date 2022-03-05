Это актуальная информация по состоянию на начало суток 5 марта. Как пояснили в Генштабе ВСУ, оккупантам пришлось отвести свои корабли.

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Враг сделал это после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса – Затока. Причина – ухудшение погодных условий.

Захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова,

– говорится в сообщении.