Россия отвергла предложение о заседании ТКГ из-за сорванного перемирия
Источник:телеграм ТКГ
Россия отвергла предложение о заседании ТКГ, которое инициировала украинская сторона. Его предлагали провести в среду, 29 декабря.
Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин заявил, что страна-оккупантка отвергла предложение. Следующее очередное заседание запланировано на 26 января 2022 года.
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Предложение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу относительно проведения внеочередного заседания 29 декабря было отклонено,
– подчеркнул Костин.
Он отметил, что украинская сторона предана необходимости соблюдать меры по усилению режима прекращения огня. Их в ТКГ согласовали еще летом 2020 года.
Украина будет прилагать все усилия для деэскалации ситуации на линии разграничения.
Россия назвала встречу "нецелесообразной"
- Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что страна-оккупантка назвала предлагаемую встречу "нецелесообразной".
- Между тем украинская сторона инициировала заседание из-за того, что российские боевики на Донбассе регулярно нарушают режим тишины.
- По словам Гармаша, "сразу видно, кому что нужно".
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Сообщение Украинская делегация для участия в ТКГ:
Предложение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу о проведении внеочередного заседания 29 декабря было отклонено, сообщил и. о. первого заместителя главы делегации Андрей Костин.
Он добавил, что в украинской делегации в ТКГ по-прежнему преданы необходимости соблюдения мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года, и будут прилагать все необходимые усилия для деэскалации ситуации на линии разграничения.
22 декабря участники ТКГ поддержали необходимость соблюдения мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе, достигнутых в июле 2020 года.
Вечером 23 декабря в штабе Операции объединенных сил Украины сообщили, что российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
28 декабря стало известно, что украинская делегация в ТКГ инициирует проведение 29 декабря внеочередного заседания группы из-за нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Следующее очередное заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.