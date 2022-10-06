Россия ответственна за геноцид, а украинцы – настоящие герои, – интервью с Элеонорой Монджелли

Псевдореферендумы Путина на оккупированных украинских территориях ничтожны, а похищение и вывоз украинских детей в Россию является геноцидом. Об этом и другом – читайте в эксклюзивном интервью с вице-президентом Итальянской федерации по правам человека Хельсинкского комитета Элеонорой Монджелли.

Известная правозащитница согласилась ответить на вопрос о нарушении прав человека российскими оккупантами, а также упомянула о важной презентации в Италии книги о войне России против Украины с речами Владимира Зеленского.

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О псевдореферендумах Кремля и права человека

Я хотела бы начать с так называемого референдума, который Россия провела на оккупированных украинских территориях. С вооруженными людьми, в сопровождении переносных урн для голосования, как мы видели на многочисленных видео. Как все это выглядит с точки зрения соблюдения прав человека?

Для России это еще один способ легитимизировать аннексию захваченных ими украинских территорий. И это насильственное изменение общепризнанных международных границ – это вполне четкое нарушение международного законодательства. И уже сам факт планирования такого референдума представителями незаконных формирований, захвативших власть на оккупированных украинских территориях – это тоже нарушение международного права и любых международных стандартов.

ОБСЕ неоднократно отмечало: любые референдумы или волеизъявление, которые могут проводить в Украине, должны происходить исключительно под контролем легитимной украинской власти и исключительно в соответствии с национальным законодательством, а также международными стандартами. Позволю себе напомнить, что всем лет назад Россия провела такой же референдум в Крыму. И в некоторых европейских странах были открыто говорящие – вот люди в Крыму решили воспользоваться референдумом и "проявить там свою волю".

Это ясно показывает, как Россия, прикрываясь якобы законностью, использует референдумы, как инструменты пропаганды. Для всех европейцев должно прийти четкое понимание – уже сам факт того, что они говорят об этих референдумах как свершившемся факте – это, фактически, распространение той же российской пропаганды. Большой проблемой являются и европейские СМИ, когда они не используют правильной терминологии, ведь это не референдумы, это незаконные процедуры, без наблюдателей, это просто шоу.

Есть немало случаев того, как Россия разводила семьи в Украине. Например, оккупанты вывозили украинских детей куда-то в Россию, и тем самым разбивали семьи. Что вы думаете о незаконном вывозе детей и украинцев с территории Украины в Россию?

В международном гуманитарном праве принудительная депортация людей во время войны четко определяется как военное преступление. Если речь идет о детях, то это классифицируется как геноцид. Согласно Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказании за него, геноцидом является попытка уничтожить народ или этническую группу.

То, что Россия вывозит детей с оккупированных территорий, является бесспорным проявлением геноцида – попытка уничтожить национальную идентичность украинцев. Проявления геноцида мы можем видеть и в других кейсах, как принудительная русификация похищенных детей, или принудительное усыновление украинских детей русскими.

Опять же под это подпадает и русификация школ на оккупированных территориях, замена украинского языка на русский – все эти факты безоговорочно свидетельствуют о геноциде России против Украины.

Есть ли схожие черты нарушений прав человека, если сравнивать русско-украинскую войну с другими войнами, где Россия непосредственно участвовала? Есть ли что-нибудь похожее?

Да. конечно. Если мы припомним Сирию, то там тоже такое было. Использовались те же методы, незаконно использовались определенные виды оружия, уничтожались жилье людей и гуманитарные учреждения, школы и больницы. Россияне уничтожали все, чтобы терроризировать население. То есть это стандартная тактика россиян, о которой мы говорим, когда речь идет о нападении России на какую-то страну.

Мы все видели, что происходило в Буче, Бородянке, Гостомеле, недавно освобожденном Изюме. Страшные вещи, которые русские солдаты совершали с нашими людьми. И мы называем это геноцидом. Являются ли такие действия россиян признаком геноцида?

Уничтожение гражданских лиц четко подпадает под классификацию преступлений против человечности. и также их можно классифицировать как геноцид. Как я уже отмечала ранее, понятие геноцида предполагает уничтожение этнической, религиозной или национальной группы. Именно поэтому в суде очень трудно доказать факт геноцида. В то же время, мы видим четкие признаки геноцида в преступлениях, которые Россия совершает в Украине против местного населения – похищение детей и вывоз их на территорию России, изменение школьных программ, принудительная русификация. Так что это элементы геноцида – их трудно доказать, но мы будем над этим работать, так же как и военными преступлениями.

Есть ли среди нарушений те, которые сложно доказать? Как вообще доказывать такие нарушения, какая была практика и сталкивались ли вы с такими случаями?

Когда мы сталкиваемся с преступлениями, которые трудно расследовать и трудно доказать, например, такое преступление, как изнасилование, так называемое скрытое преступление во время конфликта или войны – это преступление может использоваться как один из видов оружия. Вообще преступления против человечности, как изнасилование, очень трудно расследовать, прежде всего потому, что его основная цель – это унижение человека, уничтожение сообщества, угнетение духа к сопротивлению и вообще распространение уныния между людьми. И именно поэтому жертвы этих преступлений зачастую о них не хотят ни говорить, ни тем более сообщать, но расследовать такие преступления необходимо.

Сейчас в России активно идет мобилизация. В СМИ говорят, что в общей сложности будет мобилизовано более 1,2 миллиона человек, это большие цифры. Руководство не обеспечивает новых солдат снаряжением, а предоставляет списки, которые им нужно самостоятельно купить. Конечно, все эти солдаты придут в Украину и здесь погибнут. Но давайте взглянем на эту ситуацию с точки зрения прав защиты человека, как вы оцениваете это оцениваете? Да и вообще все то, что там происходит?

Конечно, Россия грубо нарушает права человека, особенно если мы говорим о вторжении в Украину и российские военные преступления. Но режим также нарушает права собственных людей на собственной местности. Да, конечно.

Несколько слов о вашей книге. И первый вопрос – почему вы решили представлять книгу "Будем бороться до конца" от имени Федерации по правам человека в Италии?

Куратором этой книги является журналист Массимилиано Мелье, итальянец, работавший с фокусом на Украину. И эта книга включает в себя выборку речей президента Зеленского, начиная с 23 апреля, извиняюсь, с 23 февраля и вплоть до апреля.

Издательство этой книги и представление ее итальянскому читателю в стране, где кремлевская пропаганда чрезвычайно мощна, является возможностью для нас поговорить об Украине без российского фильтра. И также это возможность услышать голос Украины, голос жертв, ведь главной темой для дискуссии должна стать именно российская агрессия и ее жертвы в Украине. В таком аспекте эта книга чрезвычайно ценна для того, чтобы понять, через какой ужас проходят сейчас обычные украинцы.

Что побуждало людей к написанию этой книги?

Массимилиано Мелье собрал все речи Зеленского для того, чтобы голос представителя всех украинцев был услышан. Ведь это лидер, решивший остаться со своим народом, и был с ним даже тогда, когда его жизнь была в большой опасности. То есть с определенной точки зрения это поддержка для украинского народа.

Кем, по вашему мнению, Владимир Зеленский для читателей?

У читателей очень разное мнение о президенте Зеленском, как об Украине и войне. И мы хотели отметить, что преступления против Украины и нападение на нее России, все произошедшие военные преступления – здесь не может быть разных мнений. Здесь нужно быть очень конкретным – и мы должны четко сообщить людям, что преступления должны быть осуждены. Даже теми, кому лично не нравится президент Зеленский.

Что изменила политика президента Зеленского в Европе и Италии в целом?

Прежде всего Зеленский донес до нас всех тот факт, что мы должны бороться за свои демократии. Мы должны сражаться за свою свободу. И если мы будем заключать какие-то выгодные экономические соглашения с режимами и зависеть от них, особенно в вопросах энергоносителей, то мы можем стать жертвами шантажа.

И эта цена, которую мы за это платим, это наша независимость и наша демократия. И я считаю, что президент Зеленский научил нас этим урокам, и смог консолидировать сотрудничество стран Запада, когда говорится о борьбе за наши ценности, например, чтобы все западные страны присоединились к санкциям и осудили действия России.

А каково ваше отношение к Зеленскому как политику и лидеру народа Украины?

Он президент страны и людей, которые сейчас страдают от военных преступлений. Он возглавляет страну, борющуюся за свое право на существование. И нуждающаяся в поддержке международного сообщества.

Поэтому я считаю, что Зеленский голос всех жертв этой войны, всех украинцев. и международное сообщество должно его поблагодарить за то, что он делает. И опять же мы должны все объединиться ради поддержки и сохранения европейских ценностей, нашей демократии, нашей свободы и нашей безопасности против режимов.

Что вы могли бы сказать народу Украины, каждый день борющемуся за свою независимость?

Международное сообщество с вами, вы наши герои, вы должны остаться одним народом, одной нацией, и вы действительно представляете европейские ценности, и мы вами очень гордимся.

Спасибо за время, которое вы уделили нашему интервью, надеюсь, что все, кто нас посмотрят, получат ответы на свои вопросы.