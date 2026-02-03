В ОП раскрыли, как Россия хочет отвлечь внимание США от войны в Украине
- Россия пытается переключить внимание США на восстановление отношений, обсуждая такие темы, как прямые рейсы и возвращение дипсобственности.
- Михаил Подоляк заявил, что это часть старой тактики Москвы, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.
Россия пытается перевести разговор с США на "восстановление отношений" и бытовые для Кремля темы. В Москве уже заговорили о прямых рейсах и возвращении конфискованной дипсобственности, будто война с Украиной второстепенна.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что это часть старой тактики Москвы. Он отметил, что Кремль подсовывает мелкие "сделки", чтобы отвлечь внимание от главного, и здесь есть несколько показательных деталей.
Какие "значимые вопросы" Москва подсовывает Вашингтону вместо войны?
Россия пытается отвести внимание Вашингтона от войны против Украины, подсовывая темы, которые можно подать как "оздоровление" двусторонних отношений. Он обратил внимание на заявление российского МИД, где Москва фактически предлагает США перейти к бытовым для Кремля вопросам и говорить о них так, будто это важнее войны. Речь идет о якобы переданных США предложениях, где среди приоритетов назвали прямое авиасообщение и возвращение конфискованной дипсобственности.
Это элемент традиционной российской тактики ведения переговоров,
– сказал Подоляк.
Он отметил, что дальше запускается классическая тактика российских переговорных групп. Москва делает акцент на мелких технических пунктах, пытается раздуть их до уровня "фундаментальных", а параллельно подмешивает дезинформацию, в том числе и об Украине, чтобы запутать рамку разговора и сместить фокус с ответственности за войну.
Они пробуют такие минимальные, несущественные вопросы глобализировать, делая на них акценты. Если речь идет о третьей стороне, они практически всегда врут,
– подчеркнул Подоляк.
Отдельно советник Офиса Президента объяснил, что Россия пытается удержать США в режиме нейтралитета, предлагая "большие" экономические темы. Речь идет о разговорах о нефти, газ, совместные проекты или редкоземельные металлы, но Подоляк назвал это скорее медийной игрой, чем реалистичной основой для договоренностей. По его словам, Кремль хочет, чтобы Украина стала второстепенным пунктом в диалоге с США, а взамен в центре стояли вопросы, которые Россия может продавать как возвращение к "нормальным" отношениям.
Они готовы обсудить нефть, газ, совместные проекты, редкоземельные металлы. Это все, на мой взгляд, большая фикция,
– подытожил Подоляк.
Он добавил, что Украине важно не позволять такой подмене повестки дня работать. Подоляк отметил, что ключевые темы должны оставаться фундаментальными, формула прекращения войны и послевоенная архитектура безопасности с США как полноценным участником, чтобы Россия не смогла спрятать войну за "техническими" предложениями.
