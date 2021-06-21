Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что эти документы подал глава российской делегации в ПАСЕ, а также "украинофоб, еврофоб и антисемит" Петр Толстой.

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Россия хочет выразить свою позицию относительно воды в Крыму

Согласно документам, Россия обвиняет Украину в том, что перекрытие воды из Днепра для Крыма – это "коллективное наказание крымчан за их политическую позицию".

Что еще более цинично, Толстой ссылается на ряд конвенций, которые якобы нарушает Украина, а также сложность положения... крымских татар! Следует напоминать, что Россия проводит репрессии против крымских татар?,

– заявил Гончаренко.

Однако Гончаренко говорит, что Толстой почему-то не вспомнил о:

Четвертой Женевской конвенции (о защите жертв войны – 24 канал), которая возлагает ответственность за население оккупированных территорий на государство-оккупанта;

и ряде международных документов, которые определяют Россию как оккупанта полуострова.



Россия подала в ПАСЕ документы относительно воды в оккупированном Крыму / Фото Алексей Гончаренко

Россия вспомнила о санкциях против кума Путина

"И в придачу – санкции против Медведчука и его телеканалов, оказывается, это "наступление на свободу слова". Вообще смешно, потому что Россия и свобода слова – слова-антонимы", – объяснил циничные заявления России нардеп.



Россия подала в ПАСЕ документы относительно санкций против Медведчука и его каналов / Фото Алексей Гончаренко

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