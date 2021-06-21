Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что эти документы подал глава российской делегации в ПАСЕ, а также "украинофоб, еврофоб и антисемит" Петр Толстой.
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Россия хочет выразить свою позицию относительно воды в Крыму
Согласно документам, Россия обвиняет Украину в том, что перекрытие воды из Днепра для Крыма – это "коллективное наказание крымчан за их политическую позицию".
Что еще более цинично, Толстой ссылается на ряд конвенций, которые якобы нарушает Украина, а также сложность положения... крымских татар! Следует напоминать, что Россия проводит репрессии против крымских татар?,
– заявил Гончаренко.
Однако Гончаренко говорит, что Толстой почему-то не вспомнил о:
- Четвертой Женевской конвенции (о защите жертв войны – 24 канал), которая возлагает ответственность за население оккупированных территорий на государство-оккупанта;
- и ряде международных документов, которые определяют Россию как оккупанта полуострова.
Россия подала в ПАСЕ документы относительно воды в оккупированном Крыму / Фото Алексей Гончаренко
Россия вспомнила о санкциях против кума Путина
"И в придачу – санкции против Медведчука и его телеканалов, оказывается, это "наступление на свободу слова". Вообще смешно, потому что Россия и свобода слова – слова-антонимы", – объяснил циничные заявления России нардеп.
Россия подала в ПАСЕ документы относительно санкций против Медведчука и его каналов / Фото Алексей Гончаренко
Действия России в отношении Украины: последние новости
- 21 июня генсек ОБСЕ заявил, что оккупанты ограничивают деятельность наблюдателей на Донбассе. В частности пророссийские боевики не дают Миссии доступа к объектам на "земле".
- Также якобы из-за наводнения Россия увеличивает количество своих военных в оккупированном Крыму.
- Более того, по состоянию на 18 июня украинская разведка сообщила, что возле границы Украины находится более 90 тысяч военных и 1 250 танков.