Россия перебрасывает на границу с Украиной "Искандеры": их заметили возле белорусского Гомеля
29 марта 2022 , 16:51Читати новину українською
Опасность обстрелов и нападений со стороны Беларуси остается на высоком уровне. Оккупанты стягивают силы к белорусско-украинской границе.
Российские оккупанты продолжают перегруппировку войск для продолжения атак на украинские города. Кроме того, враг хочет расширить линию фронта с помощью Беларуси.
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"Искандеры" возле Гомеля
Россияне используют Беларусь для пополнения своих потерь и восстановления боеспособности. Также возле Гомеля была зафиксирована перевозка баллистической ракетной системы "Искандер-М" в направлении украинской границы.
Украинские герои проинформированы о передвижении врага и готовы к любому сценарию развития событий.
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