Россия перебрасывает на границу с Украиной "Искандеры": их заметили возле белорусского Гомеля

Опасность обстрелов и нападений со стороны Беларуси остается на высоком уровне. Оккупанты стягивают силы к белорусско-украинской границе.

Российские оккупанты продолжают перегруппировку войск для продолжения атак на украинские города. Кроме того, враг хочет расширить линию фронта с помощью Беларуси.

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"Искандеры" возле Гомеля

Россияне используют Беларусь для пополнения своих потерь и восстановления боеспособности. Также возле Гомеля была зафиксирована перевозка баллистической ракетной системы "Искандер-М" в направлении украинской границы.

Украинские герои проинформированы о передвижении врага и готовы к любому сценарию развития событий.

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