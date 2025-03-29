"Паника нарастает": россияне перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма на Херсонщину из-за огромных потерь

На Херсонском направлении среди русских военных нарастает паника. После серьезных потерь вражеское командование принимает срочные меры по усилению обороны, в частности, путем опрокидывания техники из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Россия перебрасывает ПВО и РЭБ из Крыма на Херсонщину

По данным источников "Атеш", россияне активно доставляют на оккупированные территории Херсонщины комплексы радиоэлектронной борьбы, включая "Поле-21". Эта система предназначена для подавления связи и противодействия украинским БПЛА, артиллерии и авиации.

Кроме того, зафиксирован рост количества средств ПВО, особенно вблизи стратегических направлений агрессора.

Эта спешка вызвана не только потерями техники, но и высокой смертностью среди российских солдат. Существенную роль в этом играют точные координаты, которые украинские силы получают от партизан и местных жителей. Благодаря их смелости удается наносить точные удары по вражеским складам, технике и пунктам управления,

– отметили в "Атеш".

Также призвали всех жителей временно оккупированных территорий Херсонской области продолжать сопротивление. Констатировали, каждое сообщение – это вклад в общую победу.