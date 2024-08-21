Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
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По словам Райдера, сейчас "действительно есть признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в Курскую область для реагирования" на наступление ВСУ.
В России все еще трудности
В Пентагоне отметили, что с начала операции на Курщине Россия столкнулась с трудностями.
"Если говорить в целом, то Россия до сих пор прилагает усилия для того, чтобы остановить наступление ВСУ. При этом можно наблюдать продвижение украинских сил", – добавил представитель Пентагона.
ВСУ продолжают продвигаться
Райдер не уточнил, идет ли речь о передислокации российских сил из Украины или из других регионов России.
К слову, ранее в США уже отмечали, что Москва перебросила на Курщину "тысячи" военных с украинского участка фронта. Речь шла о нескольких бригадах численностью не менее 1000 военнослужащих каждая