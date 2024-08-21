Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

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За словами Райдера, нарачі "справді є ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування" на наступ ЗСУ.

В Росії усе ще труднощі

У Пентагоні наголосили, що від початку операції на Курщині Росія постала перед труднощами.

"Якщо говорити загалом, то Росія досі докладає зусиль для того, аби зупинити наступ ЗСУ. При цьому можна спостерігати просування українських сил", – додав речник Пентагону.

ЗСУ продовжують просуватись

Райдер не уточнив, чи йдеться про передислокацію російських сил із України або із інших регіонів Росії.

До слова, раніше у США уже відзначали, що Москва перекинула на Курщину "тисячі" військових із української ділянки фронту. Ішлось про кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна