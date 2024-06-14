Откуда у россиян взялись эти силы, объяснил 24 Каналу военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он также оценил угрозу для Украины от строительства россиянами фортификаций на северо-востоке от Волчанска в 3 километрах от границы.

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Как Россия перераспределяет силы

Есть подтвержденная информация, что с Южного направления россияне сняли какую-то часть сил и средств и частично передислоцировали на Восточное направление. Кроме того, уменьшили контингентов, которые есть напротив Киевской и Сумской областей.

"Перераспределение. Не забываем, россияне уже начали процесс обнажения стратегического фланга на Дальнем Востоке, что аж на китайской границе, оттуда выходят целые подразделения и части", – подчеркнул Черник.

Что помогло стабилизировать фронт

В Брюсселе 13 июня состоялось заседание в формате "Рамштайн". Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что линия фронта в Украине, в частности на Харьковском направлении, стабилизировалась после разрешения наших партнеров бить их оружием по России.

100%. Фронт на Харьковщине полностью стабилизирован,

– отметил военный эксперт.

Правда, есть один неприятный момент – небольшой плацдарм армия России таки образовала. Россияне начали окапываться. Если дойдут до такого уровня фортификации, как линия Суровикина, то выбивать их оттуда будет очень нелегко. Впрочем, одного разрешения партнеров на удары по территории России мало. Вооруженным Силам нужно много оружия.

Как россиянам удается строить фортификации на Харьковщине

Аналитики DeepState пишут, что российская армия строит фортификации в 2,5 километра к северо-востоку от Волчанска. В работах участвует соответствующая техника, россияне копают и вкапываются.

После начала российского наступления на севере Харьковщины, было много разговоров об украинской линии обороны. Тогда в Харьковской ОВА заявили, что строительство фортификаций на границе невозможно из-за постоянных вражеских обстрелов и укрепления должны строиться на 8 – 10 километров вглубь от границы. Однако врагу все же как-то удается строить фортификации прямо на линии фронта и под обстрелами.

Они не жалеют своих людей. Все очень просто. Погиб бульдозерист, да и погиб, есть следующий. И столько надо, столько будет. А мы должны свой личный состав беречь. Это как раз разница в мировоззрениях и подходах к фортификации,

– сказал военный эксперт.

Россияне строят свои фортификации в трех километрах от границы. По словам Черника, это свидетельствует о том, что пока оккупанты отказались от своих дальнейших планов продвигаться вглубь на Харьковском направлении. Однако стоит помнить, что по всем классическим военным учебникам, после того, как отбили нападение врага, предполагается контрнаступление.

"Будут ли они готовить соответствующий сценарий? Точно. Вопрос лишь в том, насколько качественно мы сможем уничтожать их логистику, чтобы россияне не смогли нарастить критическое количество сил и средств, чтобы снова попытаться двигаться", – добавил Черник.

Провальное наступление россиян на Харьковщине